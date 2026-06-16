 Threads festeggia 500 milioni di utenti con Your Algo
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Threads festeggia 500 milioni di utenti con Your Algo

Meta festeggia i 500 milioni di utenti attivi al mese su Threads con la funzionalità Your Algo (basata su Dear Algo) e miglioramenti per le Community.
Threads festeggia 500 milioni di utenti con Your Algo
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Meta festeggia i 500 milioni di utenti attivi al mese su Threads con la funzionalità Your Algo (basata su Dear Algo) e miglioramenti per le Community.
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Meta ha annunciato un traguardo storico per Threads. Il social network ha raggiunto i 500 milioni di utenti attivi al mese. Per festeggiare l’evento sono arrivate anche nuove funzionalità. La più importante è Your Algo basata su Dear Algo disponibile da febbraio. Le altre riguardano le Community introdotte all’inizio di ottobre 2025.

Mark Zuckerberg punta al miliardo di utenti

Threads è stato annunciato il 5 luglio 2023 come alternativa a Twitter (oggi X). Ha raggiunto i 100 milioni di utenti in appena cinque giorni dal lancio, grazie anche all’obbligo (successivamente rimosso) di accedere con un account Instagram. Mark Zuckerberg aveva dichiarato che l’obiettivo è un miliardo di utenti. Oggi è stato raggiunto il traguardo intermedio: 500 milioni di utenti attivi al mese (erano 400 milioni ad agosto 2025).

Meta scrive che la crescita è dovuta principalmente alle Community, spazi pubblici in cui le persone discutono su argomenti specifici. L’azienda di Menlo Park ha eliminato l’etichetta “beta” e aggiunto nuove funzionalità:

  • Community Hub: elenco delle community visibile nel menu principale a sinistra del feed
  • Icone delle community: le community hanno ora icone che le rendono più facili da individuare e riconoscere
  • Progressi delle community: si può vedere quando un argomento è vicino a diventare una community
  • Campioni delle community: gli utenti che forniscono maggiori contribuiti ricevono il titolo di campione (un badge)
  • Community locali: spazi pubblici per utenti di singoli paesi (inizialmente Giappone, Corea e Taiwan)

Dear Algo è la funzionalità che permette agli utenti di chiedere più o meno contenuti su determinati argomenti. Viene quindi modificato temporaneamente (solo per tre giorni) il funzionamento dell’algoritmo. Your Algo consente invece di specificare privatamente gli argomenti e la durata (uno, tre o sette giorni).

Come Dear Algo anche Your Algo è disponibile solo in cinque paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Sfrutta l’intelligenza artificiale, quindi al momento è supportata solo la lingua inglese.

Fonte: Meta

Pubblicato il 16 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 giu 2026
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