 Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed

Threads introduce Dear Algo, una nuova funzione che permette di personalizzare il feed scrivendo un post all'algoritmo.
Dear Algo su Threads, la funzione per personalizzare il feed
Informatica App e Software
Threads introduce Dear Algo, una nuova funzione che permette di personalizzare il feed scrivendo un post all'algoritmo.

Su Threads sbarca negli Stati Uniti la funzione “Dear Algo“: si scrive un post che inizia con quelle due parole magiche, si spiega cosa si vorrebbe vedere nel proprio feed, e l’algoritmo obbedisce. Per tre giorni, poi si vedrà.

Il bello è che l’idea non è nemmeno venuta a Meta. Sono stati gli utenti stessi a cominciare a pubblicare post con “Dear Algo” nella speranza disperata di influenzare quello che l’algoritmo gli mostrava. Meta ha notato la tendenza e, con quella capacità tutta sua di trasformare il comportamento spontaneo in funzione, l’ha istituzionalizzata.

Come funzione “Dear Algo” di Threads per dire all’algoritmo cosa mostrare nel feed

Basta aprire Threads, scrivere un post pubblico che inizia con “Dear Algo” e descrivere quello che si vuole vedere di più: gatti, ricette vegane, astrofisica, tutorial di uncinetto, quello che pare e piace. L’algoritmo recepisce e modifica il feed di conseguenza.

Il cambiamento però ha una data di scadenza: dura tre giorni. Dopodiché, se l’utente non ha interagito con i nuovi contenuti, con like, commenti, condivisioni, il feed torna come prima. È un periodo di prova, insomma, l’algoritmo mostra la merce, ma se non si compra nulla rimette tutto sullo scaffale.

Funziona anche al contrario, si può chiedere di vedere meno contenuti su certi argomenti. E c’è un dettaglio sociale carino, se si vede il “Dear Algo” di qualcun altro e ci si sente in linea con i suoi gusti, è possibile ripubblicarlo per applicare le stesse preferenze al proprio feed.

La funzione è in fase di test

Dear Algo” è già stata testata in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito prima di arrivare negli Stati Uniti. Alec Booker, portavoce di Meta, ha spiegato a The Verge che l’azienda continuerà a perfezionarla in base ai feedback prima del lancio globale. La retorica ufficiale parla di rendere Threads più personale e aiutare a trovare le conversazioni più rilevanti, ma in realtà Meta vuole raccogliere dati ancora più granulari su cosa interessa agli utenti.

L’arrivo della pubblicità è solo questione di tempo. Anche se Meta assicura che introdurrà gli annunci solo quando sentirà di aver reso l’app davvero preziosa. Una promessa che suona familiare a chiunque abbia visto l’evoluzione del feed di Instagram…

Fonte: META

Pubblicato il 12 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows

Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows
Il coach AI di Fitbit arriva su iPhone, ecco come funziona

Il coach AI di Fitbit arriva su iPhone, ecco come funziona
Ban di Telegram in Russia, censura secondo Pavel Durov

Ban di Telegram in Russia, censura secondo Pavel Durov
Facebook anima la foto profilo con l'AI, come funziona

Facebook anima la foto profilo con l'AI, come funziona
Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows

Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di Windows
Il coach AI di Fitbit arriva su iPhone, ecco come funziona

Il coach AI di Fitbit arriva su iPhone, ecco come funziona
Ban di Telegram in Russia, censura secondo Pavel Durov

Ban di Telegram in Russia, censura secondo Pavel Durov
Facebook anima la foto profilo con l'AI, come funziona

Facebook anima la foto profilo con l'AI, come funziona
Tiziana Foglio
Pubblicato il
12 feb 2026
Link copiato negli appunti