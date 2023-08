Microsoft Edge: ricerca sulle pagine Web con l'AI

A ottobre dello scorso anno è stata individuata una nuova funzione nella versione Canary di Microsoft Edge che consente di effettuare ricerche sulle pagine Web aperte con “Trova nella pagina” sfruttando l’intelligenza artificiale, al fine di individuare le corrispondenze correlate anche se si spaglia una parola nella query di ricerca.

Microsoft Edge: intelligenza artificiale per cercare sulle pagine Web

La funzionalità, indubbiamente molto utile ai più, non è stata ancora aggiunta ufficialmente al browser, ma a quanto pare sarà sufficiente attendere ancora per poco. Infatti, secondo la roadmap di Microsoft 365 che è stata recentemente aggiornata, la funzionalità in questione sarà presto disponibile per tutti gli utenti del browser del colosso di Redmond.

Più precisamente, la feature verrà resa fruibile da tutti a settembre 2023, ma solo per la versione di Microsoft Edge destinata a Windows, mentre per quanto riguarda la versione per macOS e Linux al momento manca il supporto.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, come la nuova funzione di ricerca basata sull’AI viene descritta da Microsoft stessa.

Cercare una parola o una frase su una pagina web è diventato più facile con l’IA. Anche se si sbaglia una parola nella query di ricerca, suggeriremo corrispondenze e parole correlate che rendono facile trovare ciò che stai cercando. Quando cerchi, seleziona semplicemente il link suggerito per individuare rapidamente la parola o la frase desiderata.

Unitamente alla nuova feature in questione, Microsoft Edge ha ottenuto due opzioni di filtro che sono già disponibili con la versione 116 e che consentono di abbinare l’intera parola ed eseguire ricerche con distinzione tra maiuscole e minuscole.

Un altro cambiamento relativo alla ricerca in Microsoft Edge è la possibilità di utilizzare “Trova nella pagina” nella barra laterale, che sta diventando sempre più ricca ed efficiente e che proprio nelle scorse ora ha implementato pure la possibilità di sfruttare Microsoft Designer.