Opera aggiorna il chatbot Aria con nuove funzionalità

La software house norvegese continua ad aggiornare il suo chatbot integrato nel browser. Dopo aver migliorato l’accesso tramite linea di comando, Opera Aria guadagna una nuova funzionalità denominata Writing Mode. È possibile inoltre generare il riassunto di un’intera conversazione e vedere i link alle fonti usate nelle risposte. Queste novità sono al momento disponibili in Opera Developer.

Writing Mode e altre novità

Opera Aria è accessibile nella barra laterale del browser o tramite linea di comando (una finestra sovrapposta alla pagina aperta). La nuova funzionalità Writing Mode premette di migliorare il testo scritto. Quando l’utente inizia a scrivere in un campo di testo (ad esempio su X, Facebook o Gmail), nell’angolo destro apparirà l’icona di Aria. Un clic sull’icona apre automaticamente la linea di comando in “modalità scrittura”. In alternativa è possibile premere Ctrl + / o Cmd + / e due volte Tab.

Cliccando sull’icona della penna magica, Aria corregge gli errori grammaticali presenti nel testo. Il chatbot può anche aggiungere emoji e hashtag in base al contenuto del testo e riscrivere il testo in formato può corto o più lungo.

Cliccando invece il segno + alla sinistra dl campo di testo nella barra laterale si può accedere alla funzionalità che permette di ottenere un riassunto della conversazione con Aria.

Sia nella barra laterale che nella linea di comando vengono ora inseriti i link alle fonti, dalle quali il chatbot preleva le informazioni. Infine, nella linea di comando è ora disponibile la funzionalità “Explore more” (già presente nella barra laterale) che consente di avere maggiori dettagli sul testo selezionato.