Microsoft Edge: Copilot e altre novità IA

Microsoft ha svelato diverse novità per i suoi software, molte delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale generativa, durante l’evento del 21 settembre. L’azienda di Redmond ha pubblicato un post per descrivere in dettaglio le nuove funzionalità IA che saranno disponibili in Edge entro fine anno.

Copilot in Edge e altre novità

Edge offre diverse funzionalità per lo shopping, tra cui la cronologia dei prezzi e i coupon. Grazie a Copilot è possibile avere un personal shopper basato sull’intelligenza artificiale. L’utente deve solo chiedere di cercare un prodotto e l’assistente risponderà con domande che permettono di restringere la scelta. In futuro sarà possibile cercare un prodotto caricando una sua immagine.

Copilot in Edge potrà essere utilizzato anche per scrivere email. L’utente dovrà solo inserire il prompt (ad esempio “scrivi un’email di invito per il mio compleanno“) e verrà aperto Outlook con la bozza del messaggio.

Con la funzionalità Inline Compose sarà possibile evidenziare un testo e riscriverlo, scegliendo differenti toni, formati o lunghezze.

Le ultime due novità migliorano la produttività. La versione mobile di Edge consente di chiedere a Copilot di generare il riassunto di un documento, mentre la versione desktop sfrutta l’IA per effettuare il raggruppamento automatico delle schede tramite l’opzione “Raggruppa schede simili“.

Infine, Bing Chat Enterprise è ora accessibile dall’app mobile di Edge per gli abbonati ai piani Microsoft 365 E5/E3/A5/A3, Business Premium e Business Standard, senza costi aggiuntivi. La versione enterprise del chatbot garantisce una maggiore protezione per i dati aziendali.