Bing Chat e SwiftKey: nuove funzionalità IA

Durante l’evento del 21 settembre sono state annunciate diverse novità riguardanti l’intelligenza artificiale generativa. Microsoft ha ora fornito maggiori dettagli sulle nuove funzionalità per Bing Chat e SwiftKey.

Novità per Bing Chat e SwiftKey

Le prime tre novità riguardano Bing Chat. Microsoft spiega che la maggioranza delle ricerche sono fatte dagli utenti per migliorare la risposta alla domanda originale con l’obiettivo di ottenere informazioni più utili e rilevati. L’azienda di Redmond ha quindi aggiunto le risposte personalizzate.

La funzionalità sfrutta la cronologia delle conversazioni. Il chatbot usa le informazioni precedenti per fornire risposte più rilevanti. Se, ad esempio, l’utente aveva chiesto i risultati della squadra preferita, Bing Chat comunica che è prevista la partita della squadra nella città di destinazione di un viaggio. È sempre possibile disattivare l’uso della cronologia.

Quando viene chiesta la generazione di un’immagine, Bing Chat sfrutta la nuova versione di Bing Image Creator basata sul modello DALL-E 3 di OpenAI.

Per garantire una maggiore trasparenza è stata sviluppata la funzionalità Content Credentials che aggiunge alle immagini generate un watermark digitale invisibile.

Altre quattro novità riguardano SwiftKey per Android e iOS. La prima, denominata, AI camera lens, permette di creare foto, video e GIF con diversi effetti, tra cui le lenti di Snapchat.

La funzionalità AI stickers consente invece di creare stickers basati su foto e selfie dell’utente, sfruttando Bing Image Creator. Gli sticker possono essere condivisi su WhatsApp, Messenger e altre app.

In SwiftKey è presente inoltre un Editor basato sull’IA generativa che suggerisce correzioni per grammatica, ortografia e punteggiatura. È possibile infine utilizzare la funzionalità Create per generare immagini con Bing Image Creator direttamente nella tastiera.