Windows 11 KB5031354: Moment 4 per tutti

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5031354 per Windows 11 22H2 (build 22621.2428). Oltre alle patch di sicurezza sono ovviamente incluse tutte le novità dell’update opzionale KB5030310 del 26 settembre (noto come Moment 4), tra cui Windows Copilot. L’assistente IA è disponibile anche nella build 22635.2419 (KB5031463) per gli Insider iscritti al canale Beta.

Moment 4 con patch di sicurezza

L’aggiornamento KB5031354 è obbligatorio, quindi verrà istallato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. Sono infatti incluse le patch di sicurezza per diverse vulnerabilità, tra cui quella sfruttata per eseguire un attacco DDoS, noto come HTTP/2 Rapid Reset, di cui parleremo in un articolo dedicato.

Le nuove funzionalità di Moment 4 sono tuttavia nascoste. Per attivarle è necessario scegliere l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” nella pagina di Windows Update. La principale novità è Windows Copilot (non ancora accessibile in Europa), l’assistente che permette di eseguire diverse attività tramite comandi testuali, come la modifica delle impostazioni di Windows 11 o l’analisi di documenti e pagine web.

Gli utenti vedranno inoltre il nuovo Esplora file e le funzionalità IA nelle app Paint e Foto. Microsoft ha aggiunto anche il supporto per gli archivi compressi e le passkey. Windows Copilot è anche disponibile nella build 22635.2419 (KB5031463) per gli Insider iscritti al canale Beta, insieme a miglioramenti per Windows Ink (solo in inglese).

Con il Patch Tuesday del 10 ottobre sono state risolte 104 vulnerabilità in tutti i software di Microsoft. Tre sono zero-day, in quanto attualmente sfruttate per eseguire attacchi contro sistemi Windows.