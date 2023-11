Microsoft ha confermato Office 2024 e Windows 12?

Il noto Insider @techosarusrex, da lungo tempo concentrato sulle novità in arrivo dal mondo Microsoft, ha condiviso un post su X (visibile di seguito) in cui fa riferimento a un nuovo pacchetto Office e a nuovi client per Windows: inevitabilmente, il pensiero corre a Windows 12, già protagonista di numerose indiscrezioni. Come spesso accade in queste occasioni, il tutto è però da prendere con le pinze: da qui, il punto di domanda che chiude il titolo di questo articolo.

Office 2024 e Windows 12 il prossimo anno?

Andiamo con ordine. L’autore del tweet ha pubblicato alcuni screenshot tratti dall’anteprima della versione LTSC (Long-Term Servicing Channel) di Office 2024. Il testo che accompagna le immagini include riferimenti espliciti a un nuovo client Windows . Ciò che sembra avvalorare l’ipotesi formulata in apertura è però la replica successiva, giunta dal profilo ufficiale del programma Insider sul social network: Il futuro è davvero luminoso .

The future is bright indeed ☀️ — Windows Insider Program (@windowsinsider) November 6, 2023

Sebbene non sia possibile etichettare queste parole come una conferma, di certo non si tratta di una smentita. Il gruppo di Redmond sembra aver colto la palla al balzo per creare hype e far discutere a proposito dei propri progetti, senza esporsi né dare alcun elemento concreto su cui basarsi per rafforzare l’una o l’altra ipotesi. Insomma, tutto nella norma.

Da verificare se si tratterà di Windows 12, come vorrebbero diverse voci di corridoio, oppure della versione 24H2 di Windows 11. Un dubbio che abbiamo già sollevato anche a inizio ottobre, dopo la comparsa di nuove informazioni in merito, provenienti da Intel. L’edizione LTSC di W11 (Enterprise ed Enterprise IoT), lo ricordiamo, è attesa nel corso del 2024.

Concentrando l’attenzione sulla prossima evoluzione di Office, dagli screenshot non emergono grandi stravolgimenti per l’interfaccia, nonostante qualche ritocco sia visibile. Quasi certamente, le novità più importanti saranno quelli legate alle funzionalità, immaginiamo sul fronte dell’integrazione per l’intelligenza artificiale. La più recente edizione disponibile risale al 2021, quella precedente era datata 2019.