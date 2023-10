Windows 11 23H2 imminente (poi Windows 12)

L’aggiornamento 23H2 destinato a Windows 11 è stato avvistato sui server Microsoft, sotto forma di immagini ISO, rafforzando l’ipotesi di un lancio ormai dietro l’angolo. Si tratta di un update dall’importanza cruciale nel percorso di evoluzione del sistema operativo, al debutto con la prospettiva di assistere poi, nel corso del 2024, all’esordio del successore Windows 12.

Manca poco all’arrivo di Windows 11 23H2

Per quanto riguarda le novità introdotte, il pacchetto (che seguirà 22H2 pubblicato nel settembre 2022) porterà con sé tutte le funzionalità inedite già viste nel Moment 4 disponibile da fine settembre, incluso l’assistente Copilot. Tra le altre cose, aggiungerà una nuova pagina tra le Impostazioni dedicata alle Componenti di Sistema, rimpiazzerà il pulsante Chat sulla barra delle applicazioni con Teams e migliorerà la gestione del centro notifiche.

Le ISO di 23H2 sono state individuate nel fine settimana dalla sempre attenta redazione del sito Windows Latest, salvo poi essere eliminate poco dopo. Ne rimane traccia con lo screenshot qui sotto. Erano destinate al sistema operativo nelle versioni in inglese e in cinese. L’uscita dovrebbe essere imminente: già entro la fine di ottobre o, al più tardi, all’inizio di novembre.

L’arrivo dell’aggiornamento fisserà inoltre nuovi paletti per quanto riguarda le policy di rilascio dei futuri update. Ad oggi, stando alla documentazione ufficiale, la data di fine del servizio stabilita per W11 22H2 è fissata nell’8 ottobre 2024 (per Enterprise ed Education nel 14 ottobre 2025), per le incarnazioni Home, Pro, Pro Education e Pro per Workstation della piattaforma. Ciò significa che, in seguito, non verrà più fornito supporto attraverso la correzione dei bug o intervenendo sulle vulnerabilità. Una volta disponibile, 23H2 sposterà le scadenze più in là.

In merito invece a Windows 12 (nome in codice vNext), citato in apertura, il lancio dovrebbe essere già stato pianificato da Microsoft per il 2024. La scorsa settimana sono emersi nuovi dettagli (non confermati in via ufficiale) che smentirebbero indiscrezioni precedenti sulla natura in abbonamento del sistema operativo. Per la sua distribuzione, Microsoft potrebbe adottare una formula simile a quella impiegate con le versioni precedenti, concedendo la possibilità di eseguire l’upgrade gratuito. Dovrebbe includere importanti novità legate a intelligenza artificiale e cloud.