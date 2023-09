Amazon dà ufficialmente il benvenuto a Panos Panay

Ora è ufficiale: Panos Panay è la nuova guida della divisione Devices & Services di Amazon. Uno dei volti più rappresentativi nella storia recente di Microsoft ha deciso di lasciare il gruppo di Redmond dopo 19 anni, secondo i ben informati per ragioni inerenti alla cancellazione di alcuni prodotti avvenuta contro la sua volontà.

Panos Panay è ora nel team di Amazon

Prenderà il posto di Dave Limp, ormai vicino al pensionamento, affiancandolo dalle prossime settimane e fino a fine anno per il più classico dei passaggi di consegne. A dargli il benvenuto è il boss Andy Jassy, con una nota in cui lo definisce un forte costruttore e inventore di prodotti, con una profonda esperienza sia nell’hardware che nei servizi integrati .

Panos Panay contribuirà dunque allo sviluppo e al consolidamento del business relativo alla gamma Echo, agli accessori Fire TV, all’automazione di Ring e più in generale all’ecosistema smart home che ruota attorno all’intelligenza artificiale di Alexa.

Nel corso degli ultimi anni, in Microsoft, è stato decisivo per l’affermazione della linea Surface, portando sul mercato dispositivi premium in grado di coniugare design, specifiche tecniche di rilievo e supporto alle innovazioni della piattaforma Windows.

Dave Limp sarà CEO di Blue Origin

Il già citato Dave Limp lascerà l’incarico ricoperto a lungo, dunque, ma non abbandonerà il colosso di Seattle. Lo attende la poltrona di CEO per quanto riguarda Blue Origin (fino a dicembre occupata da Bob Smith), la società creata da Jeff Bezos e che punta a giocare un ruolo da protagonista nel fiorente settore dell’esplorazione spaziale.

In passato ha gestito in prima persona anche Project Kuiper, l’iniziativa messa in campo con l’obiettivo di contrastare la piaga del divario digitale attraverso una costellazione di satelliti in orbita intorno alla Terra, con modalità del tutto simili a quelle proposte da Starlink (quest’ultima fa capo a Elon Musk).