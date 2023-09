Panos Panay: addio a Microsoft per Surface cancellati

Amazon e Microsoft hanno presentato nuovi prodotti il 20 e 21 settembre, rispettivamente. Panos Panay doveva annunciare i nuovi Surface, ma ha

lasciato l’azienda di Redmond per sostituire David Limp (che andrà in pensione entro fine anno), come responsabile dello sviluppo dei dispositivi Echo. Le fonti di Business Insider ha svelato i motivi dell’addio.

Tagli e prodotti cancellati

Panos Panay ha lavorato per Microsoft quasi 20 anni. È sicuramente uno dei volti più noti al pubblico, in quanto ha presentato tutti i recenti Surface. Si scopre ora che la decisione di lasciare l’azienda di Redmond non è stata improvvisa. Panay, responsabile del gruppo Windows + Devices dal 2020, avrebbe contestato la recente riorganizzazione interna.

In seguito al calo delle vendite dei dispositivi e delle licenze software, Microsoft ha licenziato oltre 10.000 dipendenti, alcuni dei quali erano nel gruppo guidato da Panay. Per tagliare i costi è stato interrotto anche lo sviluppo di nuovi Surface “sperimentali”, quindi non verranno annunciati altri Surface Studio e Surface Duo. Cancellati anche i piani che prevedevano il lancio del Surface Laptop SE 2 e di un Surface Pro da 11 pollici.

Panay voleva portare sul mercato nuovi Surface con tecnologie innovative, ma Microsoft ha deciso di puntare sui modelli più venduti e sull’intelligenza artificiale. Non è ancora noto il ruolo che coprirà in Amazon, ma sicuramente si occuperà della divisione hardware, quindi Echo, Fire TV Stick, Kindle, tablet Fire e dispositivi per la smart home.