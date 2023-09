Echo Show 8 e le altre novità dell'evento Amazon

Alexa e i progressi compiuti sul fronte dell’intelligenza artificiale sono al centro dell’evento organizzato oggi da Amazon per annunciare le ultime novità: il Super Assistant (così il gruppo definisce la sua IA) è il cuore pulsante di prodotti inediti ideati per l’integrazione nella smart home come il nuovo Echo Show 8.

Echo Show 8 e le altre novità di Amazon

Lo smart display da 8 pollici ha ora la videocamera posizionata al centro della parte superiore e introduce migliorie sul fronte del comparto audio oltre a prestazioni evolute che rendono molto più rapida (fino al 40%) l’interazione con l’assistente virtuale. In preordine da oggi al prezzo di 149,99 dollari, arriverà sul mercato in ottobre.

Lato software, il nuovo Echo Show 8 è dotato delle tecnologie Spacial Audio e Room Adaptation per ottimizzare la qualità dell’esperienza. Ancora, la schermata principale cambia aspetto e layout a seconda di quanto si è vicini o distanti, agevolando anche l’utilizzo attraverso lo schermo touch.

L’evoluzione IA di Alexa

Facendo leva sulle potenzialità di un nuovo LLM (large language model) dedicato e tenendo conto del contesto reale, Amazon permetterò ad Alexa di intrattenere conversazioni più naturali e fluide con gli utenti. L’assistente sarà in grado di passare senza soluzione di continuità da un argomento all’altro e di rispondere a qualsiasi domanda, senza attese.

Si arricchirà inoltre di funzionalità legate all’IA generativa, una delle quali per la creazione di brani musicali partendo da semplici prompt. Altre sono invece dedicate all’accessibilità, Eye Gaze, che permetterà di interagire attraverso il movimento degli occhi.

Emergency Assist sarà invece in grado di chiedere aiuto in una situazione di emergenza, con tanto di notifiche inviate immediatamente a contatti come i familiari (costerà 5,99 dollari al mese).

… articolo in aggiornamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.