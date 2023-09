Amazon annuncia Echo Show 8 e Echo Hub

Il primo prodotto annunciato durante l’evento di oggi è Echo Show 8 (terza generazione). Amazon ha aggiornato il design, integrato nuovi componenti hardware e aggiunto nuove funzionalità IA. Lo smart display sarà disponibile dal 25 ottobre. Echo Hub è invece un pannello di controllo con schermo touch per la smart home.

Il nuovo Echo Show 8 conserva lo schermo touch da 8 pollici con risoluzione HD, ma integra un processore octa core con neural engine Amazon AZ2. La fotocamera frontale ha ancora un sensore da 13 megapixel, ma è stata spostata al centro della cornice superiore.

First up, we have the all-new Echo Show 8 – one of our most ambient devices yet. Featuring a sleek new design and upgraded hardware, your video calls just got a HUGE upgrade. 😎✨ Even better, we’ve added a built-in smart home hub, so you can easily control all of your devices. pic.twitter.com/feMAqNYctv

