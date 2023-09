I nuovi Echo Show 8 ed Echo Hub sono su Amazon

Appena annunciati, i nuovi Echo Show 8 ed Echo Hub sono già disponibili per l’acquisto su Amazon. Il primo rappresenta l’evoluzione dello smart display con Alexa ormai ben noto, porta con sé un restyling del design e una schermata Home più intuitiva, senza dimenticare il processore potenziato che lo alimenta e il supporto all’audio spaziale. Passiamo in rassegna ogni dettaglio.

Echo Show 8 (2023) ed Echo Hub in preordine

La fotocamera da 13 megapixel ora è posizionata al centro del bordo superiore e garantisce una qualità più elevata durante le videochiamate. A livello di connettività e interoperabilità è possibile contare sulle tecnologie Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter. La diagonale del pannello touch è ovviamente da 8 pollici con risoluzione HD. Per altri dettagli sul comparto hardware fare riferimento alla scheda del prodotto.

Al centro dell’esperienza c’è ovviamente Alexa. Ora l’assistente virtuale è potenziato da un sistema di intelligenza artificiale che ha compiuto significativi passi in avanti. Amazon punta molto su questo aspetto, anche e soprattutto per rispondere alle esigenze degli utenti che hanno sempre più confidenza con il concetto di IA generativa.

Come anticipato in apertura, nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte software, con una schermata Home ridisegnata per Echo Show 8, che fa leva sui contenuti adattivi e utilizza la tecnologia di computer vision per modificarne l’aspetto in base alla distanza da chi si trova nelle vicinanze.

Il nuovo Echo Show 8 è in preordine a 169,99 euro da oggi e sarà spedito a partire dal 25 ottobre. Gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere tra le colorazioni Bianco ghiaccio e Antracite. Al debutto anche un supporto regolabile per il dispositivo, con porta di ricarica USB-C, a 39,99 euro.

Echo Hub è invece un pannello di controllo per la smart home che semplifica la gestione dei sistemi di sicurezza e non solo. Il suo schermo touch da 8 pollici può essere utilizzato, tra le altre cose, per monitorare le videocamere collegate, anche visualizzando più flussi in contemporanea.

Sarà in vendita più avanti al prezzo di 199,99 euro. Al momento, ai clienti è offerta la possibilità di iscriversi per ricevere una notifica non appena verrà aperta la fase di preordine. Nell’immagine qui sopra il design. Tra gli altri dispositivi annunciati ci sono le evoluzioni di Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max.

