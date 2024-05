Windows 11 KB5037853 in download: le novità

Microsoft ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento KB5037853 per Windows 11. Per avviare il download e l’installazione del pacchetto è sufficiente avviare l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità (come visibile nello screenshot qui sotto). In alternativa, per chi preferisce eseguire l’operazione in modalità manuale, ci sono i file .msu messi a disposizione sul portale Update Catalog.

Drag-and-drop in Esplora file con Windows 11 KB5037853

Come sempre accade per quelli rilasciati a fine mese, si tratta di un aggiornamento opzionale. Dunque, non sarà scaricato automaticamente sul PC, finché l’utente non avrà dato il via alla procedura. Le novità introdotte sono molte e importanti.

L’aggiunta più importante, a livello di funzionalità, è senza dubbio quella che interessa l’introduzione del supporto al drag-and-drop in Esplora file, già sottoposto a fase di test da inizio aprile. Era stata rimossa lo scorso anno con l’arrivo della release 23H2. Il motivo? Microsoft non ha avuto tempo a sufficienza per integrarla nella nuova versione della componente. Permette, di spostare elementi da una cartella all’altra semplicemente trascinandoli in corrispondenza di quella di destinazione sulla barra dell’indirizzo.

Sempre in relazione a Esplora file, è stato corretto il problema che portava ad attese lunghe fino a un paio di minuti inserendo un contenuto nella sezione Accesso rapido (click con il tasto destro del mouse, poi “Aggiungi ad Accesso rapido”) e condividendolo all’interno di una rete.

Dispositivi collegati all’account Microsoft

Secondo il changelog ufficiale, in seguito all’installazione sarà possibile gestire i dispositivi collegati all’account Microsoft attraverso la pagina dedicata nelle Impostazioni (nella sezione “Account”, selezionando poi “Dispositivi collegati”). Va precisato che sul PC impiegato per il test dell’aggiornamento era disponibile già prima dell’installazione.

Restando in tema, a chi utilizza un account locale sarà consigliato di passare a un account Microsoft (come già avvenuto in Windows 10) direttamente nel menu Start, così da poter sincronizzare i dati e non perderli in caso di smarrimento o malfunzionamento del PC.

È un aggiornamento opzionale

Sono inoltre stati corretti 20 bug, alcuni dei quali riguardanti la gestione delle cuffie Bluetooth Low Energy, le anomalie durante la riproduzione dei video in un browser basato su Chromium, la stampa durante l’utilizzo dell’ambiente AppContainer e la richiesta di un PIN per l’apertura delle email crittografate.

Come scritto in apertura, KB5037853 per Windows 11 è un aggiornamento opzionale. Evitandone l’installazione, si riceveranno comunque le novità presenti al suo interno con l’arrivo del prossimo Patch Tuesday, fissato per la seconda settimana di giugno.