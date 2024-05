Windows 11 24H2 dirà addio al codec audio AC-3

L’arrivo di Windows 11 24H2, previsto per la seconda parte dell’anno, escluderà il codec audio AC-3 dalla piattaforma: non sarà più preinstallato. Noto anche come Dolby Digital, è stato introdotto nell’ormai lontano 1986 da Dolby Laboratories per ridurre la dimensione dei file mediante compressione, senza comprometterne in modo eccessivo la qualità. Solitamente è associato ai file in formato .ac3.

Il codec audio AC-3 fuori da Windows 11 24H2

In un documento del supporto ufficiale pubblicato da Microsoft si legge che Nelle versioni di Windows precedenti a Windows 11 24H2, il codec AC-3 è incluso . La conseguenza è diretta: con l’arrivo del prossimo grande aggiornamento destinato al sistema operativo, la componente sarà rimossa.

A partire da Windows 11 24H2, il codec AC-3 non è più incluso in Windows. Ciò nonostante, molti produttori di dispositivi preinstalleranno un codec AC-3. In questi casi, sarete ancora in grado di riprodurre i file creati con il codec audio AC-3.

Per molti, la rimozione del codec da Windows 11 24H2 non comporterà alcuna conseguenza negativa, essendo ormai poco utilizzato. Altri si troveranno invece impossibilitati a riprodurre i file audio con le applicazioni preinstallate. Sarà comunque possibile affidarsi a lettori multimediali di terze parti come VLC o MPV che lo integrano.

Quella di AC-3 non sarà l’unica esclusione eccellente dall’aggiornamento in arrivo in autunno. Microsoft ha deciso di far saltare le teste anche di Cortana e WordPad, da lungo tempo presenti nel sistema operativo.

Ecco l’elenco completo dei codec audio e video che troveranno posto in Windows 11 24H2. O, per meglio dire, 2024 Update. Altri potranno essere scaricati sotto forma di estensioni dallo store ufficiale, come nel caso di AV1.

Audio

MPEG-1, MPEG-2 (MP3, MP2);

Advanced Audio Coding (AAC, M4A);

Free Lossless Audio Codec (FLAC);

Apple Lossless Audio Codec (ALAC);

Waveform (WAV);

Windows Media Audio (WMA);

3GP, 3G2;

Adaptive Multi-Rate (AMR).

Video