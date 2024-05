PC Manager farà parte di Windows 11: la conferma

Ormai quasi un paio di anni fa, nell’ottobre 2022, sono trapelate le prime informazioni a proposito di PC Manager, una nuova applicazione sviluppata internamente da Microsoft e destinata ai computer con sistema operativo W11 e W10. È stata fin da subito etichettata come un’alternativa first party a CCleaner , poiché si tratta di un’utility esplicitamente pensata con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e per la risoluzione dei problemi. Ora sappiamo che sarà integrata nel sistema operativo, in vista del debutto della versione 24H2 di Windows 11, ma solo in alcuni territori.

Microsoft porta PC Manager in Windows 11

Tra i paesi ai quali è destinata c’è la Cina. Lì, la build 22635.3646 (KB5037858) appena distribuita in anteprima nel canale Beta del programma Insider, include il programma. Al momento non ci sono annunci in relazione agli altri paesi. La homepage del sito ufficiale in inglese si limita a mostrare un Coming soon che ne anticipa l’arrivo, senza però specificare tempistiche o altri dettagli.

Tra le caratteristiche incluse, ci sono quelle dedicate al miglioramento delle prestazioni, alla pulizia dei dischi (liberando spazio occupato inutilmente), alla riduzione delle inserzioni pubblicitarie e dei pop-up mostrati sullo schermo (nonostante sia poi lo stesso sistema operativo o farli comparire), alla risoluzione dei problemi e all’inclusione di strumenti dedicati, più in generale, a ottimizzare l’esperienza offerta dal computer.

Come anticipato, al momento, PC Manager non è ancora ufficialmente disponibile per il download in Italia, nonostante sia presente su Microsoft Store. Attenzione agli EXE proposti da siti terzi: come sempre in questi casi, è meglio diffidare da fonti non attendibili. È uno dei classici metodi scelti dai malintenzionati per distribuire codice malevolo.

Per tutti i dettagli sulla natura del software e sulle funzionalità integrate (incredibilmente sembra priva di una qualsiasi forma di intelligenza artificiale) invitiamo a leggere il nostro approfondimento pubblicato nei mesi scorsi su queste pagine.