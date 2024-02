Microsoft PC Manager: cos'è e come funziona

Ormai quasi un anno e mezzo fa, abbiamo dato un primo sguardo a PC Manager, un nuovo software sviluppato da Microsoft, destinato ai computer con sistema operativo Windows 11 e Windows 10 (dalla versione 1809). La migliore descrizione possibile è: l’alternativa first party a CCleaner . Ora, dopo un lancio circoscritto ad alcuni paesi avvenuto nel mese di gennaio, i tempi sembrano essere maturi per una distribuzione su più larga scala.

L’alternativa a CCleaner: Microsoft PC Manager

Il programma, dedicato all’ottimizzazione del computer, è in fase di rollout attraverso lo store ufficiale. Include funzionalità come PC Boost per liberare risorse e migliorare le prestazioni, uno strumento di pulizia che individua i file più grandi da gestire o eliminare per aumentare lo storage disponibile, un altro per ridurre la comparsa di pop-up e inserzioni pubblicitarie. È integrata anche un’analisi antivirus (basata su Defender) alla ricerca di eventuali pericoli.

Non manca nemmeno un toolbox da mostrare sul desktop, personalizzabile, con collegamenti per l’avvio rapido della calcolatrice, del traduttore, per la cattura di screenshot e così via.

Altri strumenti integrati sono quelli che permettono di ottenere una panoramica dei processi attivi (in alternativa a Gestione attività) e per configurare l’avvio del computer selezionando quali applicazioni lanciare in automatico.

Microsoft PC Manager: il download

PC Manager è in fase di distribuzione su Microsoft Store, ma nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo ancora non risulta accessibile dal nostro paese. Le cose potrebbero cambiare a breve. Si tratta di un download gratuito. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del software (che ancora mostra l’etichetta Coming soon ). Chi non vuole attendere può trovare l’eseguibile sul server discord di Windows Latest.

Lo abbiamo scaricato e installato per un breve test. Come visibile negli screenshot qui allegati, l’italiano non è ancora presente tra le lingue supportate (al momento ci sono solo inglese e cinese). Ciò nonostante, tutti gli strumenti risultano già accessibili e funzionanti. Da provare se si è alla ricerca di un aiuto per migliorare le prestazioni del computer o per liberare risorse.