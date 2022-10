PC Manager è l'alternativa Microsoft a CCleaner

Si chiama PC Manager ed è una nuova applicazione sviluppata da Microsoft. Il modo migliore per descriverla è come un’alternativa a CCleaner. Il suo compito è infatti quello di migliorare le prestazioni del computer. Lo fa agendo su elementi come lo storage o i processi in esecuzione che occupano la RAM. È già possibile provare la beta pubblica, più avanti spiegheremo come.

Abbiamo provato la beta di Microsoft PC Manager

La schermata principale della sezione Cleanup mostra la percentuale di utilizzo della memoria e lo spazio occupato dai file temporanei, mettendo ben in evidenza il pulsante Boost. È sufficiente un click per dare il via all’ottimizzazione. Non mancano poi strumenti dedicati a una pulizia più profonda dei dischi, alla gestione dei file ingombranti, delle app installate e di quelle che si attivano automaticamente all’avvio.

Un dettaglio ha richiamato inevitabilmente la nostra attenzione, quello che vuol spingere a impostare Edge come browser predefinito. Come se utilizzare Chrome, Firefox o qualsiasi altra alternativa fosse fonte di “potenziali problemi”.

Nella sezione Security, invece, è possibile verificare a quando risale l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, dare il via a una scansione antivirus con Defender o impostare il blocco automatico del codice malevolo durante la navigazione.

PC Manager non è ancora stato oggetto di alcun annuncio da parte del gruppo di Redmond. A scovarla il sempre attento profilo di Aggiornamenti Lumia su Twitter. Chi lo desidera, può già mettere alla prova il software sul proprio computer: è sufficiente collegarsi al sito pcmanager.microsoft.com (l’interfaccia del portale è in cinese, il programma in inglese), eseguire il download e dare poi il via all’installazione. Si tratta di una versione beta pubblica, dunque potenzialmente soggetta a bug.