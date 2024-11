Calibre 7.21: sintesi vocale e altre novità per il gestore ebook

Calibre, un gestore ebook disponibile per Windows, Linux e macOS, si è da poco aggiornato con alcune novità funzionali e miglioramenti, come la sintesi vocale per la lettura dei libri e tanto altro che verrà qui elencato.

Calibre 7.21: le novità del gestore per i libri digitali

Tra le funzionalità più importanti della nuova versione di Calibre, troviamo la possibilità di inserire una traccia audio sui file EPUB nella modalità “Modifica libro”, rendendo possibile l’ascolto del testo con un tracciamento frase per frase. Gli utenti possono anche assegnare voci diverse alle varie sezioni del testo, migliorando ulteriormente l’immersione nel racconto. La funzionalità è accessibile dal menu Strumenti all’interno dell’editor libri.

Viene migliorata la modalità con tema scuro, rendendo la barra di scorrimento più visibile, con un contrasto più elevato e con angoli arrotondati, in modo da migliorare l’usabilità in condizioni con poca illuminazione ambientale.

Calibre 7.21 ha anche transizioni più fluide in modalità flusso, quando si scorre tra i file interni con la rotella del mouse o il touchpad del portatile. Per facilitare la transizione di scorrimento è stata introdotta una brevissima pausa di mezzo secondo. Un fattore che può anche essere personalizzato, in base alle proprie preferenze, nelle impostazioni. Una nuova opzione in “ebook-meta.exe” consente anche agli utenti di disabilitare l’anteprima della copertina nella pagina principale dei file.

Ad aggiornarsi è anche la vista relativa ai dettagli del libro, con la possibilità di scaricare la copertina attraverso il menu contestuale, con un clic destro sopra di essa. Nella finestra di dialogo della funzionalità “Leggi ad alta voce” è ora presente un tasto per il ripristino delle impostazioni predefinite, in modo da tornare velocemente alle opzioni originali. L’aggiunta automatica è anche stata migliorata per permettere agli utenti di poter escludere qualsiasi file arbitrario, oltre che i formati noti per quanto riguarda i libri.

Su Calibre 7.21 non manca una lista di correzioni bug, che è possibile consultare al completo, insieme alle funzionalità, nella lista cambiamenti.