Apple Watch, in arrivo cinturini intelligenti con sensori per la salute

La salute connessa è diventata un settore chiave per i produttori di smartwatch, che sgomitano per offrire funzioni sempre migliori. Apple, con il suo Apple Watch, ha fatto dei notevoli progressi per quanto riguarda il monitoraggio della salute.

Recentemente, infatti, con il rilascio della Serie 10, il gigante di Cupertino ha alzato ulteriormente l’asticella, con le funzioni per monitorare il sonno e in particolare per rilevare l’apnea notturna. L’Apple Watch ha anche ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA).

Ma Apple non si ferma qui e sembra che ora stia valutando un’innovazione che potrebbe rendere il suo Apple Watch ancora più potente. Un brevetto pubblicato di recente suggerisce che l’azienda potrebbe integrare nuovi sensori in un punto inaspettato dei suoi smartwatch, con lo scopo di monitorare, un numero ancora maggiore di parametri di salute, consolidando la posizione dell’azienda nel campo delle tecnologie sanitarie indossabili.

Apple potrebbe integrare i sensori per la salute direttamente nel cinturino dell’Apple Watch

Il brevetto, intitolato “Articoli basati su tessuto con bande estensibili“, descrive una tecnologia in cui i sensori biometrici sono incorporati in bande di tessuto estensibili. Questi sensori così collocati, potrebbero misurare parametri come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la respirazione direttamente dal braccialetto.

Con questa idea, Apple spera di utilizzare i suoi braccialetti elastici già esistenti per aggiornare i suoi orologi senza renderli più ingombranti. Questo tipo di misurazione biometrica, unito al design elegante della Serie 10, potrebbe trasformare i futuri Apple Watch in strumenti diagnostici davvero portatili.

Anche sul visore Vision Pro?

Questa innovazione non sarebbe limitata all’Apple Watch. Apple sta valutando la possibilità di implementare questa tecnologia anche su altri dispositivi, come accessori sportivi o persino il cinturino del Vision Pro. Questi braccialetti intelligenti potrebbero non solo monitorare la salute, ma anche ricevere energia in modalità wireless o comunicare direttamente con altre macchine, come un iPhone o un Mac.