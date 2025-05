Copilot può suggerire layout per le presentazioni in PowerPoint

Microsoft ha appena aumentato il prezzo degli abbonamenti a Microsoft 365, ma in compenso ha introdotto alcune funzioni AI interessanti. Gli abbonati ora possono accedere a diverse opzioni premium di Copilot, tra cui i suggerimenti di design per PowerPoint.

Copilot può dare consigli di design per creare presentazioni accattivanti su PowerPoint

L’idea di fornire idee per il design delle presentazioni non è del tutto nuova in PowerPoint. L’app offre già accesso a layout suggeriti tramite Microsoft Designer, una funzionalità disponibile per tutti gli utenti di Microsoft 365, anche quelli con piani più economici che non includono le opzioni AI avanzate.

Ma se si dispone di un piano più costoso o di una licenza Copilot Pro, si può chiedere direttamente a Copilot un aiutino per superare il blocco creativo e creare una presentazione in PowerPoint da paura. Secondo Microsoft, l’aggiornamento fornisce una gamma più ampia di opzioni creative e garantisce che le slide non solo trasmettano informazioni in modo efficace, ma catturino anche visivamente l’attenzione del pubblico.

Come accedere ai suggerimenti di design di Copilot?

Per accedere alle idee di Copilot in PowerPoint, basta cliccare su “Suggerimenti di design” nella scheda Home di PowerPoint per Windows e Mac. L’app aprirà una barra laterale elencando diverse varianti di design generate da Copilot, oltre ad alcuni contenuti provenienti da Microsoft Designer.

I Suggerimenti di design sono attualmente in fase di rilascio per gli Insider di Microsoft 365 con licenze Copilot. Se si ha diritto a questa funzione, è necessario assicurarsi di avere la versione 2505 (build 1882.20006 su Windows) o 16.97 (build 25040216 su macOS). Al momento è disponibile solo nella versione desktop di PowerPoint, ma Microsoft promette di rilasciarla anche per la versione web.