Beelink SER9 Pro a -150€: SUPER AFFARE tra i Mini PC

Un mostro di potenza in formato compatto: non sapremmo come definire in altro modo Beelink SER9 Pro, oggi in forte sconto su Amazon (-150 euro). È il Mini PC adatto al lavoro e non solo, con supporto alla produttività e al gaming, forte di un comparto hardware che non teme confronti nemmeno con le soluzioni desktop più costose e di ultima generazione.

Beelink SER9 Pro: le specifiche del Mini PC

Integra il processore AMD Ryzen R7 H255 con architettura Zen 4 e chip grafico AMD Radeon 780M (RDNA 3) per non avere mai un’esitazione, nemmeno con le operazioni più pesanti e complesse. Ad affiancarlo ci sono ben 32 GB di RAM LPDDR5X e un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 8 TB). Non è finita qui, tra le specifiche della scheda tecnica rientrano anche la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, senza dimenticare una gamma completa di porte come mostrato qui sotto. Supporta il collegamento simultaneo a tre monitor con risoluzione massima 4K. Scopri di più nella pagina dedicata.

Attiva il coupon che trovi su Amazon, sblocca lo sconto di 150 euro e acquista Beelink SER9 Pro al prezzo finale di 589 euro. Metti sulla tua scrivania il Mini PC di ultima generazione, sarà al tuo fianco per gli anni a venire, garantendoti prestazioni sempre elevate e il pieno supporto a tutte le applicazioni.

La spedizione è totalmente a carico dell’e-commerce, attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita.