Mini PC con Intel Core i9, 32GB/2TB, W11Pro: SCONTO VERO

La versione più recente di GEEKOM IT13 è in sconto su Amazon: non lasciarti sfuggire l’occasione e metti il Mini PC sulla tua scrivania. Nonostante le sue dimensioni compatte, ha in dotazione un comparto hardware che farebbe impallidire computer desktop molto più ingombranti e costosi. Per approfittare dell’offerta in corso non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

GEEKOM IT13: l’offerta di Amazon sul Mini PC

È un vero e proprio mostro di potenza, animato dal processore Intel Core i9-139000HK (14 core, 20 threads) con chip grafico Intel Iris Xe affiancato da ben 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD da 2 TB (espandibile). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 4 Type-C, il jack audio e due uscite video HDMI 2.0, con la possibilità di collegare fino a quattro monitor con risoluzione 8K. Scopri di più nella descrizione completa.

La spesa finale è inferiore a quella che ci si aspetterebbe da un Mini PC con queste caratteristiche: grazie al coupon da attivare puoi sbloccare lo sconto che ti permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 759 euro. La disponibilità di GEEKOM IT13 nella versione appena descritta è immediata.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.