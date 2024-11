Microsoft Teams: arrivano spazi Loop post-riunione

Il mese scorso Microsoft aveva annunciato una serie di funzioni per Teams, con la promessa di ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi. Il gigante del software non ha perso molto tempo per iniziare a mantenere la promessa, dato che un nuovo pratico strumento è ora in fase di lancio per gli utenti di Teams per aiutarli a trovare facilmente i contenuti delle riunioni.

Teams, un’area di lavoro Loop sincronizzata per raccogliere tutti i contenuti delle riunioni

L’area di lavoro Loop è il fulcro che consente di trovare rapidamente quel pezzo importante di contenuto della riunione che altrimenti si sarebbe dovuto scorrere le chat passate per individuarlo. Poiché l’area di lavoro Loop sincronizzata fornisce una posizione centrale per tutti i contenuti delle riunioni, trovare quel file importante che uno dei colleghi ha condiviso qualche tempo fa dovrebbe essere facilissimo, senza dover scorrere le chat.

Come descritto da Microsoft nel suo blog post ufficiale, gli organizzatori di riunioni ricorrenti di Teams con 2-50 invitati vedranno una richiesta di creazione di uno spazio di lavoro Loop dopo la conclusione della riunione. Se siete un organizzatore, avrete la possibilità di rivedere i membri dello spazio di lavoro e i contenuti condivisi durante la creazione dello spazio di lavoro Loop.

Una volta creato, i contenuti condivisi nelle riunioni future saranno aggiunti all’area di lavoro. Tuttavia, è bene notare che l’area di lavoro Loop non include le chat di testo e i collegamenti web. La possibilità di creare uno spazio di lavoro Loop è limitata agli organizzatori delle riunioni, anche se in futuro potrebbe essere consentito anche ai co-proprietari o ai co-organizzatori.

Come accedere all’area di lavoro Loop di Microsoft Teams

Ci sono diversi modi per accedere all’area di lavoro Loop. Se si desidera accedervi da Teams, fare clic sul collegamento Apri nell’area di lavoro Loop nella chat della riunione. L’altro modo per accedervi è aprire l’app Loop. Inoltre, quando il contenuto è stato aggiunto all’area di lavoro, si riceverà un link di messaggio che recita “Ho aggiunto il contenuto della riunione a un’area di lavoro Loop. Controlla!“. Aprire il messaggio facendo clic sul link per verificare quali contenuti sono stati condivisi. Tutto questo è ora disponibile sui principali client di Teams, compresi Windows, Mac e il Web.