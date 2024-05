Windows 11 24H2 ora disponibile nel canale Insider

Quello che precedentemente era conosciuto come “Windows 12”, vale a dire l’aggiornamento Windows 11 24H2, è da poco stato reso disponibile da Microsoft per il canale Insider. L’aggiornamento, ora nell’ultima fase di test, include una lista di diverse novità e dovrebbe ormai garantire una buona stabilità anche nella forma di versione pre-rilascio.

Windows 11 24H2: tutte le novità del prossimo aggiornamento

Windows 11 24H2 è il prossimo aggiornamento di sistema più importante e atteso per il rilascio prossimamente, anche se non è ancora nota una data precisa. Il changelog è ricco di novità che riguardano l’aggiunta del supporto a nuovi formati d’archiviazione, nonché ottimizzazioni per quanto riguarda la gestione energetica e molto altro. Ecco i cambiamenti nel dettaglio:

Implementazione del nuovo comando Sudo per l’esecuzione di programmi e comandi con privilegi amministrativi.

Supporto per gli sfondi HDR.

Supporto al Wi-Fi 7.

Supporto agli archivi 7-zit e TAR direttamente in Esplora Risorse.

Implementazione di Git in Esplora Risorse.

Implementazione del linguaggio Rust direttamente nel kernel Windows, per maggiori prestazioni e una migliore sicurezza.

Accesso rapido alle impostazioni di sistema con un nuovo riquadro a comparsa scorrevole nella barra delle applicazioni.

Supporto migliorato per la connessione ai dispositivi Bluetooth a basso consumo energetico.

Collegamento rapido a Copilot dall’area delle notifiche.

Nuove modalità per il risparmio energetico.

Copilot nello specifico avrà anche un’app dedicata con una finestra ridimensionabile e spostabile ovunque sullo schermo.

Chi vuole provare in anteprima il nuovo aggiornamento Windows 11 24H2, non deve fare altro che iscriversi al programma Windows Insider abilitando la raccolta facoltativa per i dati. Fatto ciò basterà eseguire le istruzioni riportate e, una volta terminata l’iscrizione, sarete in grado di scaricare il nuovo aggiornamento in anteprima direttamente da Windows Update.

Ricordate che l’installazione di Windows 11 24H2 non è automatica e dovrete quindi procedere a selezionare il pacchetto manualmente per il download e l’installazione. Trattandosi di un’anteprima, è ovviamente logico aspettarsi comunque qualche bug o problema, nonostante dovrebbe comunque ormai garantire un’ottima stabilità.