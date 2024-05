Copilot: la nuova app Windows 11 somiglia molto a ChatGPT

Fra le tante novità annunciate da Microsoft in apertura dell’evento Build 2024, c’è anche quella relativa alla nuova applicazione di Copilot per Windows 11. È il risultato di un restyling pensato per andare incontro ai desideri manifestati dagli utenti, intervenendo soprattutto sull’interfaccia. Già disponibile per alcuni Insider, sta facendo discutere per la sua forte somiglianza con ChatGPT.

Le novità per l’app di Copilot su Windows 11

Il design è quello visibile qui sotto, con un menu verticale posizionato sul lato sinistro che mostra le conversazioni passate e il resto della schermata riservato all’interazione con il chatbot. In questo caso, però, nell’angolo inferiore a sinistra ci sono i pulsanti per l’accesso rapido ai plugin e alla funzionalità Notebook, anziché quelli per la gestione dell’account o dell’abbonamento premium.

La nuova applicazione di Copilot per Windows 11 è liberamente ridimensionabile da parte dell’utente, che la può posizionare ovunque sullo schermo. Non rimane dunque più agganciata a un angolo come avveniva in passato. Può inoltre essere eseguita in modalità full screen.

Ancora, è stato introdotto il supporto al drag-and-drop per il caricamento rapido di file e documenti da sottoporre all’attenzione dell’IA, semplicemente trascinandoli con il mouse al suo interno.

Presto, l’azione dell’intelligenza artificiale di Copilot arriverà a interessare l’applicazione Impostazioni (per fornire suggerimenti mirati) e gli altri software installato sul PC, ad esempio per consigliare le operazioni di editing da eseguire sulle immagini, in Foto. È inoltre prevista la sua integrazione in Minecraft.

L’app di ChatGPT ancora assente su Windows

Quando la scorsa settimana OpenAI ha lanciato la versione nativa dell’app di ChatGPT su macOS, abbiamo posto l’attenzione sull’anomalo mancato debutto di quella per Windows, ipotizzando potesse trattarsi di un favore a Microsoft, per non rubare la scena.

Le due realtà, lo ricordiamo, sono legate da una collaborazione pluriennale che vede il gruppo di Redmond investire sulle soluzioni proposte dall’organizzazione di Sam Altman. Ora, le tempistiche sembrano avvalorare la nostra tesi. Le funzionalità di Copilot fanno leva proprio sui modelli GPT e DALL·E sviluppati dal partner.