Build 2024: i 6 annunci più importanti di Microsoft

Ha preso il via l’evento Build 2024 organizzato da Microsoft e rivolto principalmente agli sviluppatori, ma che come sempre porta con sé annunci che interessano da vicino anche gli utenti finali. Il keynote di apertura è stato affidato, come da tradizione, a Satya Nadella. Il CEO è rimasto sul palco per quasi un’ora (nel filmato qui sotto un breve riepilogo).

Gli annunci più importanti da Build 2024

A farla da padrone sono stati gli annunci legati all’intelligenza artificiale, ma questo non stupisce. In particolare, l’attenzione è stata concentrata su Copilot, che nella sua versione + svelata nei giorni scorsi sarà alla base di funzionalità integrate nei PC di ultima generazione. Tra i produttori che li hanno già presentati ci sono Lenovo, ASUS, Acer, Samsung, HP e Dell.

Diamo uno sguardo agli annunci più importanti giunti dal keynote di apertura dell’evento Build 2024. Per approfondimenti rimandiamo ai singoli articoli dedicati alle novità e pubblicati su queste pagine.

Agenti IA per Copilot

Gli agenti IA di Copilot potranno essere progettati per svolgere compiti specifici: dal controllo delle email all’esecuzione di compiti ripetitivi, in modo completamente autonomo. La novità debutterà più avanti nel corso dell’anno sotto forma di anteprima in Copilot Studio.

Phi-3-vision, il modello diventa multimodale

Il modello di intelligenza artificiale Phi-3 annunciato il mese scorso (al momento in anteprima) diventa multimodale con il debutto di Phi-3-vision, in grado di leggere testi e analizzare le immagini, pur rimanendo abbastanza compatto da poter essere eseguito su un dispositivo mobile.

Traduzione in tempo reale dei video per Edge

Il browser Edge si arricchisce di una funzionalità dedicata alla traduzione dei video in tempo reale. In un primo momento supporta la conversione da inglese a italiano, spagnolo, tedesco, hindi e russo. Le piattaforme e i siti compatibili inizialmente sono YouTube, LinkedIn, Reuters e Coursera.

Snapdragon Dev Kit for Windows

Annunciato da Qualcomm, lo Snapdragon Dev Kit for Windows è di fatto un Mini PC destinato agli sviluppatori (ma non fatichiamo a immaginare che saranno in molti a volerlo). Integra il processore Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e SSD da 512 GB. È già in preordine, arriverà il 18 giugno e costa 899 dollari.

Esplora file per il coding

Presto, la componente Esplora file di Windows si arricchirà di una funzionalità dedicata espressamente a chi sviluppa. Sarà possibile renderla una sorta di repository, utile per tenere traccia dei progetti. È inoltre stato confermata l’aggiunta del supporto agli archivi 7-zip e TAR.

Copia-incolla con l’IA in PowerToys

L’utility PowerToys accoglie una caratteristica inedita su Windows 11: è quella che permette di convertire i contenuti gestiti attraverso il copia-incolla, facendo leva sull’IA. Si chiama Advanced Past e può essere richiamata con la combinazione di tasti Windows+Shift+V. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.