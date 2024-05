OmniBook X AI e EliteBook Ultra AI: Copilot+ PC di HP

I Copilot+ PC sono una nuova categoria di prodotti che supportano le funzionalità IA di Windows 11. Al momento gli unici processori compatibili sono quelli di Qualcomm, in quanto integrano una NPU (Neural Processing Unit) sufficientemente potente (almeno 40 TOPS) per l’esecuzione locale. I primi due notebook di HP sono OmniBook X AI e EliteBook Ultra AI.

OmniBook X AI e EliteBook Ultra AI: specifiche e prezzi

OmniBook X AI e EliteBook Ultra AI non sono solo i primi due Copilot+ PC di HP, ma anche i primi due notebook che adottano la nuova nomenclatura (più avanti i dettagli). Il suffisso AI indica la presenza di un processore con NPU (Neural Processing Unit) che rispetta i requisiti minimi, ovvero prestazioni di almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). In questo caso si tratta dello Snapdragon X Elite di Qualcomm con NPU Hexagon da 45 TOPS.

OmniBook X AI ha uno schermo touch da 14 pollici (2240×1400 pixel), 16/32 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam IR a 5 megapixel, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), jack audio, connettività Wi-Fi 6E/7 e Bluetooth 5.3/5.4, batteria da 59 Wh con ricarica rapida e autonomia massima di 26 ore. Il prezzo base è 1.199,99 dollari.

EliteBook Ultra AI ha invece uno schermo da 14 pollici (2240×1400 pixel), 16 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 da 512 GB, webcam IR a 5 megapixel, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, due porte USB (una Type-C e una Type-A), jack audio, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, batteria da 59 Wh con ricarica rapida e autonomia massima di 26 ore. Il prezzo base è 1.699,99 dollari.

Rebranding completo

HP ha deciso di semplificare il portafoglio dei prodotti, eliminando tutti i precedenti nomi (Envy, Pavilion, Spectre). Ora quelli consumer sono indicati con il prefisso Omni: OmniBook per notebook, OmniDesk per PC desktop e OmniStudio per PC all-in-one. Per i PC gaming rimane il nome OMEN.

Per ogni categoria ci sono diversi livelli di prestazioni indicati con lettere e numeri: U, X, 7, 5 e 3 (dal più potente al meno potente). Un simile rebranding è stato effettuato per i prodotti business. I prefissi sono Elite e Pro, mentre le prestazioni sono indicate con U, X, 8, 6, 4 e 2.