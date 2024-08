Notebook per università e lavoro: Acer Aspire 1 in SUPER SCONTO

Acer Aspire 1 è il classico notebook pensato per essere facilmente trasportato e utilizzato in giro, risultando ideale dunque per studenti universitari e professionisti. Grazie alle offerte per il Back to School di Amazon oggi puoi acquistarlo a soli 219 euro invece di 329, con possibilità di pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis.

Acer Aspire 1: la scheda tecnica del notebook

Ideale per chi cerca un portatile affidabile e accessibile, è alimentato da un processore Intel Celeron N4500 che offre prestazioni sufficienti per la navigazione web, la gestione delle email e l’uso di applicazioni leggere.

Il display da 15.6 pollici Full HD ti regala immagini nitide e vivide, ideali per guardare video o lavorare su documenti, mentre il design con bordi sottili massimizza lo spazio di visualizzazione. La memoria RAM da 4 GB DDR4, espandibile fino a 8 GB, assicura una gestione fluida del multitasking, mentre i 128 GB di memoria eMMC offrono uno spazio sufficiente per archiviare i file essenziali e avviare rapidamente il sistema operativo.

Caratteristica principe di questo laptop è proprio la sua portabilità: è leggero e sottile, quindi facile da portare con te ovunque. Con un’autonomia della batteria fino a 8 ore, puoi contare sull’Aspire 1 per una giornata intera di lavoro o studio senza dover ricaricare continuamente.

La connettività è garantita dal modulo WiFi5 e una buona varietà di porte tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. Presente anche una webcam HD con due microfoni ideale per le videochiamate.

Insomma, Acer Aspire 1 è un PC portatile pratico e versatile, perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo funzionale e portatile a un prezzo accessibile: acquistalo a soli 219 euro.