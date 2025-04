ASUS annuncia tre Copilot+ PC della serie ProArt

ASUS ha annunciato tre Copilot+ PC durante il NAB Show 2025 di Las Vegas. I nuovi ProArt P16, ProArt PX13 e ProArt PZ13 sono notebook per i creatori di contenuti con processori AMD e Qualcomm. Saranno disponibili anche in Italia. Il produttore taiwanese non ha svelato i prezzi.

Specifiche dei nuovi ProArt P16/PX13/PZ13

Il ProArt P16 è un notebook tradizionale con schermo OLED touch da 16 pollici (risoluzione 4K e refresh rate di 60 o 120 Hz). È possibile scegliere configurazioni con processori AMD Ryzen AI 9 365 o 9 HX 370 che integrano una NPU in grado di raggiungere le 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) durante l’elaborazione AI.

Queste solo le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050/4060/4070/5070, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader SD Express 7.0, tastiera retroilluminata, webcam full HD con IR, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Il ProArt PX13 è invece un convertibile con schermo OLED touch da 13,3 pollici (risoluzione 3K). I processori sono gli stessi del ProArt P16, mentre la dotazione massima di RAM è 32 GB.

Queste solo le altre specifiche: SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050/4060/4070/, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD, tastiera retroilluminata, webcam full HD con IR, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Infine, il ProArt PZ13 è un notebook con tastiera staccabile, quindi può essere usato come tablet. Ha uno schermo OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione 3K. Il processore è lo Snapdragon X Plus X1P-42-100 di Qualcomm.

Queste solo le altre specifiche: 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, due porte USB Type-C, card reader SD Express 7.0, fotocamere frontale da 5 megapixel e posteriore da 13 megapixel, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.