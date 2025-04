Notebook HP con Windows 11 Pro a soli 398€ con questo coupon

HP 250 G9 è il notebook da 15,6 pollici che trovi oggi in forte sconto su eBay. Ha tutto ciò che serve per la produttività di base quotidiana, a casa o in ufficio così come in mobilità. Approfitta dell’offerta in corso: ti basta inserire il codice promozionale TECHAPR25 prima di effettuare il pagamento per tagliare la spesa e acquistarlo al prezzo finale di soli 398 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, inoltre ci sono il pacchetto LibreOffice con tutti i programmi necessari per la produttività quotidiana e altri software preconfigurati come VLC, Adobe Reader per i PDF, il browser Chrome e così via.

HP 250 G9: il notebook in sconto è un affare

Tra le specifiche tecniche segnaliamo il processore Intel Celeron N4500 con chip grafico Intel UHD affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth ed Ethernet, tante porte fisiche per il collegamento delle periferiche, la webcam con microfono, gli altoparlanti e la batteria con autonomia elevata. C’è anche la tastiera retroilluminata e lo schermo è coperto da una superficie antiriflesso. Trovi maggiori dettagli nella scheda completa.

Devi solo inserire il codice TECHAPR25 (come mostrato nell’immagine qui sotto) prima di effettuare il pagamento per ottenere lo sconto e acquistare il notebook HP 250 G9 al prezzo stracciato di 398 euro, nella configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Asteroid Silver.

A proporre l’offerta è un venditore di eBay molto affidabile, con oltre 900 feedback positivi al 100% ricevuti dai clienti del marketplace, disponibile inoltre per l’assistenza senza spese. La garanzia è italiana con validità due anni. Inoltre, puoi contare sulla spedizione gratuita e, se lo ordino subito, il portatile arriverà a casa tua entro pochi giorni.