Copilot+ PC: Dell annuncia cinque notebook

I Copilot+ PC sono una nuova categoria di prodotti che supportano le funzionalità IA di Windows 11. Al momento gli unici processori compatibili sono quelli di Qualcomm, in quanto integrano una NPU (Neural Processing Unit) sufficientemente potente (almeno 40 TOPS) per l’esecuzione locale. Dell ha annunciato cinque notebook: XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 e Latitude 5455.

Specifiche e prezzi dei notebook

Il nuovo XPS 13 (9345) ha un telaio in alluminio e uno schermo InfinityEdge da 13,4 pollici. Gli utenti possono scegliere pannelli IPS non touch (1920×1200 pixel), IPS touch (2560×1600 pixel) e OLED touch (2880×1800 pixel). Il processore è lo Snapdragon X Elite X1E-80-100 (CPU a 12 core con frequenza massima di 4 GHz). In Cina è disponibile invece lo Snapdragon X Plus X1P-64-100 (CPU a 12 core con frequenza massima di 3,4 GHz).

Queste sono le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam full HD, due porte USB Type-C, tastiera retroilluminata con tasti funzione touch, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali e batteria da 55 Wh. Il prezzo base è 1.299 dollari.

Gli altri due notebook consumer sono Inspiron 14 e Inspiron 14 Plus (7441). Dell ha fornito solo le specifiche di quest’ultimo: schermo touch da 14 pollici (2560×1600 pixel), processore Snapdragon X Plus X1P-64-100, 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), jack audio, card reader microSD, webcam full HD, tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali e batteria da 54 Wh. Il prezzo base è 1.099 dollari.

Per l’utenza business ci sono i Latitude 7455 e 5455. Le specifiche del primo sono: schermo touch da 14 pollici (2560×1600 pixel), processore Snapdragon X Elite X1E-80-100 o Snapdragon X Plus X1P-64-100, 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), jack audio, card reader microSD, slot per SIM, webcam full HD con IR, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5G, lettore di impronte digitali e batteria da 54 Wh.