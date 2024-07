Zaino Lenovo per PC in ottimo SCONTO (-35%)

Gioca d’anticipo e preparati ad aggiornare la tua attrezzatura a partire da settembre con questo zaino del marchio Lenovo per PC che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 14,90 euro invece di 22,87. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa.

Le caratteristiche dello zaino in offerta

Lo zaino si presenta come un accessorio elegante e funzionale con uno stile moderno: pesa soltanto 440 grammi ed è comodo e leggero da trasportare, dandoti modo di portare con te quello che ti serve per le tue giornate lavorative.

Realizzato con tessuti resistenti e di alta qualità, è spazioso e idrorepellente, garantendo la protezione dei tuoi effetti personali in qualsiasi condizione atmosferica. Lo zaino può contenere in modo sicuro un laptop fino a 15,6 pollici nello scomparto principale, con spazio aggiuntivo per quaderni, cavi e altri accessori. Le tasche separate ad accesso rapido sono ideali per riporre oggetti più piccoli, mantenendoli sempre a portata di mano.

Le dimensioni dello zaino sono adatte a laptop fino a 362 x 255 x 22 mm, con dimensioni complessive di 445 x 310 x 120 mm: include un imbottitura protettiva e spallacci imbottiti per darti supporto e comodità anche per gli spostamenti più lunghi.

Eleganza, funzionalità e comfort: questo zaino è perfetto. Acquistalo adesso a soli 14,90 euro invece di 22,87.