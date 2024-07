Huawei MateBook D16 (i5, 8GB+512GB, Win 11): sconto di 100€ su Amazon

Huawei MateBook D16 è un laptop eccezionale se stai cercando un PC portatile veloce, leggero e dal design molto elegante: oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo eccezionale di 549 euro invece di 649, con possibilità di pagarlo a rate scegliendo Cofidis al checkout.

Huawei MateBook D16: la scheda tecnica

Questo elegante laptop è dotato di un monitor da 16 pollici, abbastanza grande per soddisfare le tue esigenze in termini di produttività, nonostante un peso di soli 1.68 kg. Equipaggiato con un processore Intel Core i5, non rinunci neanche alle prestazioni e puoi contare inoltre su una tastiera numerica integrata che raddoppierà la tua efficienza produttiva.

Con l’antenna HUAWEI Metaline potrai contare su una connettività Wi-Fi a lungo raggio senza precedenti che è valsa la certificazione SGS per la capacità di ricezione WiFi: il che si traduce in un incremento del 51% nella velocità di download dei file.

Il resto della scheda tecnica include 8GB di RAM, SSD da 512GB ultraveloce, il già citato Display FullView da 16 pollici e una batteria con supporto per la ricarica SuperCharge da 65W. In parole povere, dura a lungo e si ricarica in fretta.

Un prodotto che mette insieme prestazioni elevate, portabilità e connettività avanzata: acquistalo adesso con uno sconto di 100 euro su Amazon.