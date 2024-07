PREZZO MINIMO STORICO per il MacBook Air con chip Apple M2

È appena sceso al suo prezzo minimo storico, su Amazon, il MacBook Air con chip Apple M2, il portatile perfetto per la produttività (e non solo). Un mix di design e prestazioni, racchiuso in un telaio sottile, progettato dalla mela morsicata per la scrivania e per la mobilità. Lo sconto di 300 euro interessa tutte le colorazioni del portatile: Argento, Galassia, Grigio siderale e Mezzanotte.

MacBook Air, Apple M2

Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, che danno vita a un comparto hardware di fascia alta, pronto a gestire anche i carichi di lavoro più pesanti. Rimandiamo alla descrizione sull’e-commerce per tutti gli altri dettagli.

Display Liquid Retina da 13,6 pollici;

chip M2 con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core;

8 GB di memoria unificata;

SSD da 256 GB per lo storage;

tastiera retroilluminata;

videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni;

quattro altoparlanti con audio spaziale;

fino a 18 ore di autonomia con ricarica MagSafe.

Il sistema operativo è ovviamente macOS con la versione Sonoma preinstallata e il supporto alla ricezione degli aggiornamenti rilasciati in futuro, a partire da Sequoia. Arriveranno anche le funzionalità di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. Sceglie tra Argento, Galassia, Grigio siderale e Mezzanotte la colorazione che preferisci.

Grazie allo sconto di 300 euro applicato in automatico, puoi acquistare il MacBook Air con chip M2 al prezzo finale di 949 euro invece di 1.249 euro come da listino. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con al consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.