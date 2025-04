Intel: nuovi dettagli sui processori Panther Lake per portatili

La nuova serie di CPU Panther Lake di Intel, dedicate ai portatili, è in dirittura d’arrivo, e gli sviluppatori stanno ultimando i lavori di ottimizzazione dell’architettura. Si tratta di un lancio che è cruciale per l’azienda, non solo per rilanciare il proprio mercato nel segmento CPU, in un periodo difficile, ma anche perché Panther Lake sarà il primo processore a sfruttare il nodo 18A proprietario, assolutamente determinante per il successo di Intel Foundry Services (IFS).

Intel: Panther Lake utilizzerà i core Cougar Cove e Darkmont

Secondo recenti indiscrezioni riportate dall’insider @InstLatX64, Intel Panther Lake integrerà i nuovi core Cougar Cove e Darkmont, rispettivamente per quanto riguarda P-Core ed E-Core, una combinazione che promette di rafforzare la competitività dell’azienda nel mercato dei portatili. Inizialmente, si prevedeva che gli E-Core Darkmont esordissero sui processori Xeon Clearwater Forest, anch’essi previsti per la produzione tramite il nodo 18A, mentre Panther Lake avrebbe utilizzato E-Core Skymont, ma i piani sembrano essere ora stati rivisti.

Nonostante i dettagli sui modelli specifici di CPU Panther Lake siano ancora scarsi, è confermata la presenza della grafica integrata Xe3 “Celestial” di nuova generazione, che prossimamente farà la sua comparsa anche in una nuova serie di GPU desktop Arc. Un’indiscrezione emersa in precedenza ha anche svelato alcune informazioni aggiuntive, come i consumi, che si attesteranno su valori PL2 massimi di 80W (45W PL1), 64W (28W PL1) e 54W (15W PL1), garantendo un’efficienza abbastanza elevata e prestazioni di alto livello con una configurazione core rispettiva di 12 e 16 core per quanto riguarda i modelli H e 4 P-Core per il modello U a basso consumo energetico.

Intel Panther Lake introdurrà anche una NPU di quinta generazione, in grado di esprimere una potenza IA fino a 180 TOPS, compiendo un notevole passo avanti rispetto a Lunar Lake. I processori Panther Lake-H supporteranno memorie LPDDR5X a 6800/7467/8533 MT/s e DDR5 a 6400/7200 MT/s.

Il debutto è previsto per la seconda metà del 2025, con una produzione di massa che avverrà nel 2026. Poiché i campioni sono già in distribuzione presso i partner, l’arrivo sul mercato non dovrebbe essere lontano.