Copia e incolla con AI su Windows: arriva Advanced Paste

Microsoft sta per arricchire PowerToys per Windows 11 con una nuova funzionalità davvero sorprendente: Advanced Paste. Questa innovativa feature sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per convertire al volo il contenuto degli appunti, aprendo la strada a flussi di lavoro più rapidi ed efficienti.

Si immagini, ad esempio, di poter copiare del codice in una lingua e incollarlo istantaneamente in un’altra. Tutto questo sarà presto possibile, anche se per sfruttare appieno le potenzialità di Advanced Paste saranno necessari crediti API OpenAI.

Come funziona Advanced Paste

Advanced Paste sarà incluso nella versione 0.81 di PowerToys e, una volta abilitato, potrà essere attivato con una semplice combinazione di tasti: Windows + Shift + V. Si aprirà una finestra di testo dedicata, che offrirà diverse opzioni di conversione per il copia e incolla, tra cui testo normale, markdown e JSON.

Ma è quando si attiva l’opzione “Paste with AI” (Incolla con l’intelligenza artificiale) nelle impostazioni di Advanced Paste che si spalancano le porte a un mondo di possibilità. Comparirà infatti un prompt di OpenAI, in cui si potrà specificare la conversione desiderata: riassumere un testo, tradurlo, generare codice, trasformare uno stile casual in uno professionale… I limiti sono solo quelli dell’immaginazione.

Prerequisiti per l’utilizzo di Advanced Paste with IA

Per sfruttare appieno le potenzialità di Advanced Paste basato sull’intelligenza artificiale, ci sono alcuni prerequisiti da soddisfare. In primo luogo, è necessario aggiungere una chiave API OpenAI in PowerToys. Inoltre, se non si dispone già di crediti per il proprio account OpenAI, sarà necessario acquistarli. È importante notare che questi crediti API sono diversi da un account ChatGPT a pagamento.

Come promemoria, i crediti OpenAI sono una forma di monetizzazione utilizzata da OpenAI per i suoi servizi di intelligenza artificiale. l’azienda, infatti, mette a disposizione le sue API di intelligenza artificiale tramite crediti prepagati. Gli sviluppatori e le aziende devono quindi acquistare dei pacchetti di crediti OpenAI per poter integrare le API nei propri prodotti e servizi.