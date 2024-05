Galaxy Book4 Edge: due Copilot+ PC di Samsung

I Copilot+ PC sono una nuova categoria di prodotti che supportano le funzionalità IA di Windows 11. Al momento gli unici processori compatibili sono quelli di Qualcomm, in quanto integrano una NPU (Neural Processing Unit) sufficientemente potente (almeno 40 TOPS) per l’esecuzione locale. Il primo notebook di Samsung è Galaxy Book4 Edge.

Galaxy Book4 Edge: specifiche e prezzo

Il Galaxy Book4 Edge viene offerto in due configurazioni con schermo touch AMOLED 2X da 14 e 16 pollici (risoluzione di 2880×1880 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima HDR di 500 nit). La versione da 14 pollici integra il processore Snapdragon X Elite X1E-80-100 (CPU a 12 core con frequenza di 4 GHz), mentre la versione da 16 pollici è disponibile anche con Snapdragon X Elite X1E-84-100 (CPU a 12 core con frequenza di 4,2 GHz).

La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM, SSD da 512 GB o 1 TB, webcam full HD, uscita HDMI 2.1, jack audio, tastiera retroilluminata, due porte USB Type-C (USB4) e connettività Wi-Fi 7. Il modello da 16 pollici ha anche una porta USB Type-A, card reader microSD e tastierino numerico. Entrambi integrano quattro altoparlanti, ma cambia la potenza: due woofer da 4 Watt e due tweeter da 2,7 Watt per il modello da 14 pollici, due woofer da 5 Watt e due tweeter da 2 Watt per il modello da 16 pollici.

La batteria ha una capacità di 56,9 Wh (14 pollici) e 61,8 Wh (16 pollici). L’autonomia massima è 22 ore di riproduzione video. Saranno disponibili in diversi mercati (anche in Italia) dal 18 giugno. I prezzi base sono 1.349,99 dollari (14 pollici) e 1.449,99 dollari (16 pollici). Non sono noti i prezzi in euro.