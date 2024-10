ASUS Zenbook 14 OLED con Intel Core Ultra e monitor 3K a -400€

Pronto per l’intelligenza artificiale, grazie alla componente NPU integrata, ASUS Zenbook 14 OLED in sconto di 400 euro sul listino ufficiale è un vero affare. Merito dell’offerta a tempo di Amazon che propone il laptop al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita.

ASUS Zenbook 14 OLED: le specifiche del laptop

Garantisce il supporto a tutte le funzionalità più avanzate di Windows 11, con licenza ufficiale Microsoft per ricevere ogni aggiornamento distribuito. Il comparto hardware vanta specifiche tecniche da top di gamma, su tutte il display 3K da 14 pollici con refresh rate da 120 Hz (il pannello è OLED, come suggerisce il nome) e il processore Intel Core Ultra 7 con Neural Processing Unit per l’IA. A questo si aggiungono 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X, un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB per l’archiviazione, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, gli altoparlanti ottimizzati da Harman Kardon, la webcam con microfono, due porte USB-C con Thunderbolt 4, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, l’uscita video HDMI 2.1 e il jack audio. La batteria da 75 Wh assicura una lunga durata. Trovi altre informazioni nella descrizione completa del portatile.

Il design è curato nei minimi dettagli, con uno spessore ridotto a 14,9 millimetri e un peso che si attesta a 1,2 chilogrammi. Al prezzo finale di 999 euro, invece di 1.399 euro come da listino, il laptop ASUS Zenbook 14 OLED nella configurazione appena descritta è un’occasione da cogliere al volo, diventerà l’alleato ideale per la produttività e non solo. Il forte sconto di 400 euro è applicato in automatico.

Approfittane ora, prima del sold out dell’offerta a tempo: ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Per quanto riguarda vendita e spedizione, Amazon si occupa direttamente di entrambe.