ASUS Zenbook S 14 (Core Ultra 200V) arriva in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook S 14 (UX5406) con processori Intel Core Ultra 200V. Il notebook supporta quindi le funzionalità IA integrate in Windows 11 24H2 che saranno disponibili nelle prossime settimane con un aggiornamento. Circa tre mesi, il produttore taiwanese aveva avviato le vendite dello Zenbook S 16 con AMD Ryzen AI 300.

ASUS Zenbook S 14: specifiche e prezzo

Lo Zenbook S 14 (UX5406) ha un telaio in alluminio e un coperchio in Ceraluminum, materiale utilizzato nell’industria aerospaziale e per gli orologi di lusso. ASUS ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H per temperature alte/basse, altitudine, vibrazione e urti. Il notebook ha uno schermo Lumina OLED (touch e non) da 14 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD con IR (supporta Windows Hello), porta USB Type-A, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI 2.1, jack audio, quattro altoparlanti (certificati Harman Kardon), tastiera retroilluminata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 72 Wh con autonomia fino a 27 ore e supporto per la ricarica rapida (60% in 49 minuti).

Lo spessore minimo è 1,19 centimetri, mentre il peso è 1,2 Kg. In Italia è possibile acquistare la versione con schermo touch, processore Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il prezzo è 1.799,00 euro. Può essere acquistato online su ASUS eShop e nei punti vendita ASUS Gold Store. Nei prossimi giorni arriverà anche nelle principali catene dell’elettronica di consumo.