MacBook Pro 2024 con M4 Pro, 24GB+1TB: MAXI SCONTO di 450 euro su Amazon

MacBook Pro 2024 con M4 Pro, 24GB di memoria unificata e 1TB di archiviazione SSD è una “bestia” di laptop con display da 14,2 pollici che saprà supportarti in ogni genere di attività, anche la più pesante che tu possa immaginare. Un vero e proprio mostro di potenza, che ti durerà per anni, che non rinuncia all’eleganza e alla praticità con un design fatto per essere portato facilmente in giro. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un maxi sconto di 450 euro, anche a rate.

MacBook Pro 2024 con M4 Pro non conosce la parola compromesso

Ti troverai tra le mani una macchina da guerra con CPU 14 core e GPU 20 core, capace di gestire senza sforzo anche i flussi di lavoro più pesanti: editing 4K, modelli 3D e una valanga di app e tab tutte insieme. Questo Mac non rallenterà mai, grazie anche al supporto dei 24GB di memoria unificata e del tanto spazio garantito dall’archiviazione SSD ultraveloce da 1TB.

Altra meraviglia è il display Liquid Retina XDR da 14,2″: luminosissimo, dettagliato, con colori da cinema e una resa perfetta anche all’aperto. Clamorosa anche la batteria considerata la potenza a tua disposizione: fino a 22 ore di autonomia reali, per lavorare ovunque tu sia, senza dover cercare una presa di corrente ogni tre ore.

Dal punto di vista della connettività avrai tre porte Thunderbolt 5, HDMI, MagSafe 3, lettore SD e jack audio, insomma potrai collegare qualsiasi cosa. Dalla scocca elegante, moderna e irresistibile, oggi MacBook Pro 2024 su Amazon è un affare con 450 euro di sconto. Se vuoi rivoluzionare per anni la tua produttività è il momento di approfittarne.