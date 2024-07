ASUS Zenbook S 16 con AMD Ryzen AI 300 in vendita

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Zenbook S 16. È il primo notebook del produttore taiwanese con i recenti processori AMD Ryzen AI 300 che integra una NPU in grado di offrire le prestazioni sufficienti per l’esecuzione delle funzionalità IA sul dispositivo, quindi senza accedere al cloud. Può essere già ordinato solo shop online. Le spedizioni inizieranno il 29 luglio.

Zenbook S 16: specifiche e prezzo

Lo Zenbook S 16 (UM5606), svelato al Computex 2024, ha uno schermo Lumina OLED da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e refresh rate da 120 Hz. In Italia è disponibile la versione con processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 che integra una CPU a 12 core con frequenza massima di 5,1 GHz, una GPU Radeon 890M con 16 Compute Unit e una NPU. Quest’ultima offre prestazioni fino a 50 TOPS (trilioni di operazioni al secondo).

La dotazione hardware comprende inoltre 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, tastiera retroilluminata, webcam full HD con sensore IR, sei altoparlanti Harman Kardon con supporto Dolby Atmos, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, card reader SD e batteria da 78 Wh.

ASUS ha usato per il telaio un nuovo materiale, denominato Ceraluminum, che combina ceramica e alluminio per garantire resistenza e leggerezza allo stesso tempo. Il notebook ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H e pesa solo 1,5 Kg. Gli utenti italiani possono scegliere due colori: bianco e grigio. Il prezzo dello Zenbook S 16 è 1.799,00 euro.