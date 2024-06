Computex 2024: ASUS Zenbook S 16 con AMD Ryzen AI 300

ASUS ha annunciato nuovi AI PC al Computex 2024. Il prodotto più interessante è Zenbook S 16 con processori AMD Ryzen AI 300. Il Vivobook S 15 integra invece i processori Snapdragon X di Qualcomm. L’azienda taiwanese ha inoltre mostrato tre notebook della serie ProArt e tre gaming laptop.

ASUS Zenbook S 16: specifiche

Il nuovo Zenbook S 16 (UM5606) ha uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e refresh rate da 120 Hz. Sarà possibile scegliere configurazioni con processori AMD Ryzen AI 9 HX 370 o Ryzen AI 9 365, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, tastiera retroilluminata, webcam full HD, sei altoparlanti, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, card reader SD, batteria da 78 Wh, telaio in ceramica e alluminio. Il prezzo base è 1.400 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.

ASUS Vivobook S 15: specifiche

Il Vivobook S 15 (S5507) è invece un AI PC “per tutti” (ma non è noto il prezzo). È il primo Copilot+ PC di ASUS con processori Snapdragon X Elite X1E 78 100 e Plus X1P 64 100. Ha uno schermo OLED da 15,6 pollici con risoluzione 3K (2880×1620 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, quattro porte USB (tre Type-C e una Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, tastiera retroilluminata, webcam full HD, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, card reader microSD, batteria da 70 Wh e telaio in alluminio.

Altri ASUS AI PC

Per i creatori di contenuti sono stati annunciati tre notebook: ProArt P16, ProArt PX13 e ProArt PZ13. I primi due hanno schermi OLED da 16 e 13 pollici (il ProArt PX13 è un convertibile), processori AMD Ryzen AI 300, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX fino alla RTX 4070. Il terzo ha uno schermo OLED da 13 pollici, processori Snapdragon X e tastiera staccabile.

I tre gaming laptop sono ROG Zephyrus G16, TUF Gaming A14 e TUF Gaming A16. Tutti integrano i processori AMD Ryzen AI 300 e schede video NVIDIA GeForce RTX. Il suffisso numerico indica la diagonale dello schermo (14 e 16 pollici).