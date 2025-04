POCO X7 Pro è imperdibile a questo prezzo (codice sconto eBay)

Grazie al codice promozionale XIAOMIDAYS25 che trovi oggi su eBay puoi acquistare POCO X7 Pro a un prezzo davvero conveniente. Lo smartphone integra una tripla fotocamera posteriore con sensore principale stabilizzato da 50 megapixel e una selfie camera frontale da 20 megapixel. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata HyperOS e accesso alla piattaforma Google Play per scaricare le applicazioni.

Lo smartphone POCO X7 Pro tra i migliori affari di oggi

Il suo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici lo rende lo schermo perfetto per guardare i contenuti in streaming, grazie alla risoluzione 1,5K (2712×1220 pixel) e alla frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz. Non ci sono compromessi nemmeno sul fronte della potenza di calcolo, grazie alla presenza del processore Dimensity 8400-Ultra da 4 nm con CPU octa core e GPU Mali-G720, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. A questo si aggiungono la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 6.0, i moduli GPS e NFC, gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos e la batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata e ricarica HyperCharge da 90 W tramite porta USB-C. Scopri di più nella pagina dedicata.

In conclusione, come approfittare dell’offerta? Ti basta inserire il codice promozionale XIAOMIDAYS25 prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto. In questo modo, sblocchi il forte sconto e puoi acquistare lo smartphone POCO X7 Pro al prezzo finale di soli 305 euro. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Verde, Giallo e Nero (fino all’esaurimento delle scorte).

L’affare è proposto dallo store ufficiale di Xiaomi su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita, per garantire il massimo livello di affidabilità possibile. Se lo ordini subito, la consegna è prevista entro pochi giorni direttamente a casa tua, tramite corriere.