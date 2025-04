One UI 7: Samsung ferma il rollout per un bug critico

Non sono bastati i mesi di test aggiuntivi, rispetto a quanto preventivato, per rendere l’aggiornamento a One UI 7 esente da problemi: Samsung ha infatti deciso di interrompere la distribuzione dell’update dopo aver scoperto la presenza di un bug critico, potenzialmente in grado di rendere i dispositivi inutilizzabili. Stando a quanto emerso, lo stop è stato imposto a livello globale. Una misura precauzionale, per evitare guai peggiori.

Samsung ha sospeso la distribuzione di One UI 7

Va precisato che l’anomalia è stata individuata all’interno della release stable dell’update, dunque quella destinata agli utenti finali. A quanto pare, è passata inosservata durante tutto il periodo trascorso in fase beta. Questo solleva dubbi legittimi anche sull’efficacia delle procedure adottate per lo sviluppo.

Di quale problema si tratta? Dopo aver scaricato e installato l’aggiornamento, alcuni utenti in possesso dei modelli top di gamma Galaxy S24 sono alle prese con smartphone impossibili da sbloccare. Accade indipendentemente dalla tipologia del processore in dotazione: Exynos oppure Snapdragon.

Una prima segnalazione dello stop è giunta dal noto leaker UniverceIce, con un post su X che fa riferimento esclusivamente ai telefoni commercializzati nel paese d’origine, la Corea del Sud. Per questioni legate alla sicurezza, l’interruzione è stata però immediatamente imposta in tutto il mondo. Samsung non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, ma gli update non risultano più disponibili sui server del gruppo.

Il pacchetto di One UI 7 porta sui dispositivi interessati anche l’aggiornamento al sistema operativo Android 15 e diverse novità legate all’intelligenza artificiale. I primi modelli a riceverlo sono stati i già citati Galaxy S24 oltre ai pieghevoli Z Fold6 e Z Flip6, con il lancio avvenuto la scorsa settimana.

Smartphone più recenti, come quelli della serie Galaxy S25 e i nuovi Galaxy A (A56, A36 e A26) lanciato nel 2025 sono venduti con l’ultima versione già presente a bordo.