Samsung Galaxy A56, A36 e A26: 5G, AI e One UI 7

Samsung ha annunciato tre nuovi smartphone di fascia media. I Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G condividono alcune caratteristiche hardware, tra cui lo schermo, ma ci sono differenze in termini di prestazioni. Su tutti i modelli è installato Android 15 con One UI 7. Gli utenti troveranno inoltre molte funzionalità AI che il produttore coreano definisce Awesome Intelligence.

Specifiche e prezzi dei tre smartphone

I tre smartphone hanno un design molto simile con un modulo fotografico posteriore verticale nell’angolo superiore sinistro. L’unica differenza visibile esternamente è la forma della fotocamera frontale. Tutti i modelli hanno uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

Altre specifiche comuni sono: certificazione IP67, batteria da 5.000 mAh (ricarica rapida da 25 Watt per Galaxy A26 5G, 45 Watt per gli altri due), connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e lettore di impronte digitali (laterale per Galaxy A26 5G, sotto lo schermo per gli altri due).

Il Galaxy A56 5G integra il processore Exynos 1580, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La fotocamera frontale ha un sensore da 12 megapixel, mentre quelle posteriori hanno sensori da 50, 12 e 5 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro).

Il Galaxy A36 5G integra il processore Snapdragon 6 Gen 3, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La fotocamera frontale ha un sensore da 12 megapixel, mentre quelle posteriori hanno sensori da 50, 8 e 5 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro).

Il Galaxy A26 5G integra il processore Exynos 1380, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibile con schede microSDXC. La fotocamera frontale ha un sensore da 13 megapixel, mentre quelle posteriori hanno sensori da 50, 8 e 2 megapixel (principale, ultra grandangolare e macro).

Le funzionalità AI di Awesome Intelligence sono principalmente dedicate alla fotografia. Volto migliore (solo Galaxy A56 5G) genere la foto migliore combinando le espressioni delle persone inquadrate (fino a cinque). Nightography (solo Galaxy A56 5G) permette di ottenere foto di qualità in condizioni di scarsa illuminazione. Gomma oggetto consente di eliminare elementi indesiderati dalle foto. È infine disponibile la famosa Cerchia e cerca di Google.

Samsung garantisce sei anni di aggiornamenti per sistema operativo e patch di sicurezza. Questi sono i prezzi dei tre smartphone

Galaxy A56 5G: 499,90 euro (8GB+128GB) e 549,90 euro (8GB+256GB)

Galaxy A36 5G: 399,90 euro (6GB+128GB) e 459,90 euro (8GB+256GB)

Galaxy A26 5G: 319,90 euro (6GB+128GB) e 369,90 euro (8GB+256GB)

Al lancio, gli utenti potranno acquistare le versioni con 256 GB di storage allo stesso prezzo delle versioni con 128 GB di storage.