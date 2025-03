Nuovi Samsung Galaxy A56, A36, A26: preordine al prezzo minimo

Amazon ha dato il via alla fase di preordine per i nuovi Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 e Galaxy A26, appena presentati. Li puoi ordinare subito contando sulla prenotazione al prezzo minimo garantito e con la sicurezza di riceverli nel giorno dell’uscita. Inoltre, per il lancio è previsto il “raddoppio della memoria”, vale a dire che le versioni con 256 GB di storage sono proposte allo stesso prezzo di quelle da 128 GB.

Risparmia sull’acquisto dei nuovi Galaxy A56, A36 e A26

Partiamo proprio dal Galaxy A56, il modello di punta. Integra un display Super AMOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz, 8 GB di RAM, processore octa core, 128 o 256 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 12+50+5 megapixel, quella frontale da 12 megapixel e una batteria da 5.000 mAh. Il design ha la certificazione IP67. Ecco tutte le colorazioni e i prezzi.

Il Galaxy A36 cambia il setup della fotocamera posteriore (8+50+5 megapixel) e la versione da 128 GB ha in dotazione 6 GB di RAM.

Concludiamo la carrellata con il più economico Galaxy A26. Eccolo nelle sue colorazioni.

Hanno tutti in dotazione il sistema operativo Android 15 preinstallato con interfaccia One UI 7 e funzionalità di intelligenza artificiale (Awesome Intelligence). Vendita e spedizione sono sempre gestite da Amazon con la consegna gratuita.