One UI 7: il rollout per Samsung Galaxy S24 riprenderà oggi

La scoperta di un grave bug ha costretto Samsung a sospendere temporaneamente la distribuzione dell’aggiornamento a One UI 7, ma il rollout è destinato a riprendere in tempi brevi: arriverà già a partire da oggi sugli smartphone della serie Galaxy S24. Stando a quanto emerso, il produttore è intervenuto sull’errore, risolvendolo in tempi molto brevi. Gli altri dispositivi ai quali era destinato l’update sono i pieghevoli Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Fold Special Edition. I loro possessori dovranno con tutta probabilità attendere qualche altro giorno.

Samsung Galaxy S24 riceverà oggi One UI 7

Qual è il problema che è sfuggito durante la lunga fase di test? Le segnalazioni provenienti dalla Corea del Sud parlano dell’impossibilità di sbloccare il telefono. Come misura di sicurezza preventiva, il produttore ha deciso di fermare il rilascio a livello globale, rimuovendo i file dai propri server, impedendone il download sia sulle unità con processore Exynos sia sulle varianti internazionali con chipset Snapdragon.

La nuova versione di One UI 7 (il nome del firmware termina questa volta con BYD9) è ora pronta e il rollout può riprendere. Ricordiamo che l’aggiornamento porta con sé il passaggio dei dispositivi ad Android 15 e alcune funzionalità di intelligenza artificiale.

Un portavoce di Samsung è intervenuto ieri sulla questione affidando un breve comunicato alla redazione del sito Android Authority, senza però specificare quale fosse la natura del problema. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Il programma di distribuzione di One UI 7 è in fase di aggiornamento, per garantire la migliore esperienza possibile. Le nuove date e la nuova disponibilità saranno comunicate a breve.

Contestualmente, il team del portale SamMobile ha individuato nella nuova release un bug legato alla funzionalità Secure Folder che, potenzialmente, potrebbe esporre i contenuti salvati all’interno della galleria. È legato alla generazione automatica delle storie da parte dell’AI.