Copilot+ PC: il notebook Dell XPS 13 è sceso al PREZZO MINIMO

Dell XPS 13 (9350) non è il solito portatile: oggi in forte sconto su Amazon, il notebook rientra a pieno tiolo nella categoria dei Copilot+ PC. Integra infatti un comparto hardware con processore di ultima generazione e supporto nativo all’intelligenza artificiale. Ha un display Infinity Edge da 13,5 pollici con risoluzione Full HD+ e pannello da 120 Hz. Non lasciartelo sfuggire al suo prezzo minimo storico.

Notebook: Dell XPS 13, il Copilot+ PC portatile

Il cuore pulsante è rappresentato da Intel Core Ultra 7 258V con chip grafico Intel Arc e NPU per l’AI, affiancato da 32 GB di RAM LPDDR5X e da un’unità SSD NVMe M.2 da 1 TB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la tastiera QWERTY con layout italiano (sopra ci sono i tasti funzione intelligenti), il trackpad in vetro senza giunture, webcam 1080è con microfono, altoparlanti, tante porte fisiche e batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella scheda completa. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale e ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Lo stesso vale per le nuove funzionalità, come nel caso di Recall.

Approfittane ora: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out o terminare da un momento all’altro. Non lasciarti sfuggire il forte sconto e acquista Dell XPS 13 (9350) al prezzo finale di 1.839 euro, il minimo storico da quando è in vendita.

Il notebook è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se lo ordini subito. La colorazione è Platinum, quella visibile in queste immagini.